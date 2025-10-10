Promozione. Derby Vigor Gela – Sommatinese: è sfida per chi, in classifica, vuol tirarsi su

Nel girone D del campionato di Promozione, la Vigor Gela (nella foto) sfida la Sommatinese in un confronto che si annuncia parecchio combattuto tra due squadre entrambe alla ricerca della loro prima vittoria in campionato.

Dopo due giornate, infatti, se la Sommatinese di Mauro Miccichè è fin qui riuscita a mantenersi imbattuta con due pareggi in altrettante gare, invece la Vigor Gela in due partite ha incamerato un solo punto. Troppo poco sia per la Sommatinese che per la stessa Vigor Gela che ha bisogno di conquistare una vittoria proprio per respirare a pieni polmoni un’aria calcisticamente migliore in classifica rispetto a quella attuale.

Di certo, una sfida che né i padroni di casa né tantomeno gli ospiti possono permettersi di sottovalutare in quanto, dopo due gare senza vittorie, c’è bisogno che le due squadre si tirino su dalle sabbie mobili di una classifica che ora non è particolarmente grave, ma che invece costituisce un allarme da non sottovalutare.

Nell’occasione la Vigor Gela potrà sfruttare a pieno il proprio fattore casalingo; tuttavia la Sommatinese è squadra alquanto tosta che potrebbe dare alla Vigor Gela parecchio filo da torcere. Duque, sfida aperta sotto il profilo del pronostico e di una gara che potrebbe essere sbloccata con una prodezza individuale, ma nella quale, altresì, conteranno i collettivi che si ritroveranno di fronte. Arbitro dell’incontro sarà Giuseppe Mandracchia di Agrigento, con collaboratori di linea Gianluca Giuseppe Campa di Siracusa e Filippo Luca Scannella di Caltanissetta.