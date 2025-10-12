Prima categoria. Il derby provinciale se lo aggiudica il Riesi: battuto il Real Gela con un gol di Ascia; Accademia Mazzarinese ko

Nel girone F del campionato di Prima Categoria è stato il Riesi 2002 ad aggiudicarsi 1-0 il derby provinciale contro il Real Gela. A decidere questa contesa è stato un bomber gelese purosangue come Davide Ascia che ha battuto il portiere del Real Gela dopo 16 minuti di gioco del primo tempo.

Nella ripresa, match molto intenso e combattuto, ma risultato rimasto invariato con la vittoria del Riesi 2002 di Salvatore Sammartino che ha così conquistato la sua prima vittoria in questo campionato.

Nell’altra sfida, invece, niente da fare per l’Accademia Mazzarinese di Maurizio Ortugno che ha perso 4-1 contro la Barrese. I padroni di casa ennesi sono andati a segno con Sammartino (ex Nissa), ma anche con una doppietta di Pilato e gol di Giorgio. Per l’Accademia Mazzarinese, invece, ha segnato Cammilleri su calcio di rigore.

Barrese e Comiso sono in testa con 9 punti a punteggio pieno; Riesi e Real Gela sono a quota 3 in classifica, mentre l’Accademia Mazzarinese di punti ne ha due.