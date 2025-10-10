Prima Categoria. C’è il derby tra Riesi e Real Gela, ma anche il guanto di sfida dell’Accademia Mazzarinese alla capolista Barrese

Nel campionato di Prima Categoria a tenere banco è, senza ombra di dubbio, il derby provinciale tra Riesi e Real Gela. La squadra di casa, guidata da Salvatore Sammartino è a caccia della prima vittoria stagionale e cercherà di centrare questo importante obiettivo affrontando una squadra in crescita come il Real Gela.

Il tutto in un match che si annuncia interessante sul piano tecnico, del gioco e della qualità calcistica tra due squadre che posseggono non solo diverse individualità, ma anche collettivi di prim’ordine. Il Real Gela ha tre punti in classifica, mentre il Riesi non ha ancora conquistato un solo punto in questo campionato.

Completa il quadro della Prima Categoria girone F il confronto che vedrà l’imbattuta Accademia Mazzarinese di Maurizio Ortugno affrontare fuori casa la forte quanto ambiziosa Barrese, capolista con 6 punti in due partite, in un confronto, anche qui, parecchio vivace e al tempo stesso scoppiettante in quanto le due squadre stanno bene e possono certamente dare vita ad un duello tanto avvincente quanto ricco di spunti. (Foto Real Gela, Marino Communications)