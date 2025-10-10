Presenze turistiche in aumento a Gela. I dati forniti dal Servizio Turistico Regionale richiesti dall’assessore allo Sviluppo Economico incoraggiano e confermano come il trend e la visione esterna che si ha della città sia cambiata in positivo.

Comparando gli anni 2023 e 2024 la differenza appare netta. Se nel 2023 gli arrivi alberghieri sono stati 8.387, nel 2024 sono 9.901 ed anche nel 2025 il dato è in aumento. Le presenze sono passate da 29.289 a 34.296.

Anche i dati extra alberghieri seguono lo stesso andamento: gli arrivi passano da 3.456 a 5.236; le presenze 10.731 a 16.349.

Complessivamente dunque le presenze sono passate da 40.020 a 50.645.

“Sarà interessante – dice l’assessore allo Sviluppo Economico Filippo Franzone – valutare i dati del 2025, dove è prevedibile una crescita importante di presenze. I segnali che arrivano sono incoraggianti. Ci siamo insediati da poco più di un anno e i riscontri che ci giungono ci spingono a proseguire il processo di cambiamento. Le ricadute in termini di sviluppo e sulla nostra economia sono tangibili”.