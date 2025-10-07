Mussomeli, cambio ai vertici della locale “Fidapa”: Yosella Schifano presidente

MUSSOMELI – Sempre attiva e più numerosa la sezione di Mussomeli dell’Associazione Fidapa FPW ITALY, oggi rappresentata dalla neo Presidente Yosella Schifano che è subentrata all’artista Teresa Canalella già presidente nel biennio 2023- 2025. Passaggio del testimone nella locale associazione Fidapa, dunque, nella giornata domenicale del 5 ottobre 2025, ospite presso la storica e prestigiosa sede del circolo Trabia di Piazza Roma, oggi diretto da Sonia Barba. Cerimoniere – coordinatrice della serata è stata Maria Carmela Pitonzo. Al tavolo della presidenza anche la Past President Nazionale, Dottoressa Maria Concetta Oliveri, ed il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, invitato, i quali hanno portato i saluti istituzionali ed il loro compiacimento per la presenza del sodalizio, attivo da oltre un quinquennio, nel territorio. Per il Circolo Trabia ha dato il saluto di benvenuto a tutti i presenti Mariella Messina, in sostituzione del Presidente Sonia Barba, impossibilitata a partecipare. La cerimonia del passaggio delle consegne, è stata preceduta dalla presentazione della relazione, anche con video, dell’uscente Teresa Canalella che, fra l’altro, ha evidenziato. “Sono stati due anni intensi, abbiamo fatto tantissimi eventi, sono stati anni ricchi di impegno e di condivisione, in cui non sono mancati momenti di fatica e qualche malinteso. Ma è stato proprio attraverso tutto questo che siamo cresciute, come donne e come gruppo. Abbiamo imparato a confrontarci, a sostenerci e a camminare insieme, anche quando non era semplice”. Ha, poi, ringraziato le associazioni presenti e tutte le realtà con cui – ha detto – “abbiamo collaborato. La forza di un territorio si misura anche nella capacità di creare sinergie, di camminare insieme con rispetto e obiettivi comuni”. E non è mancato l’augurio alla Neo Presidente per il biennio 2025/2027 . “Un pensiero speciale va alla nuova presidente, Yosella Schifano, che ringrazio di cuore per aver accettato questo incarico per il bene della sezione. Sappiamo cosa comporta essere presidente di un’associazione: la responsabilità, l’impegno, il tempo e la dedizione che questo ruolo richiede. Sono certa che Yosella saprà affrontarlo con equilibrio, sensibilità e passione, guidando la Sezione verso nuovi traguardi”.Nel suo intervento la neo Presidente ha testualmente sottolineato, dopo avere ringraziato la presidente uascente: “Continuità e concretezza”. Insieme a voi e con il supporto di Teresa, mi piacerebbe promuovere ancora più momenti culturali e sociali, coinvolgendo associazioni, scuole e realtà attive sul territorio. Il nostro obiettivo sarà far crescere Mussomeli: promuovere il territorio, tutelarlo e valorizzare il patrimonio culturale, perché sia motore di sviluppo e di identità”. E’ questo il consiglio direttivo per il biennio 2025- 2027 che affiancherà la presidente Yosella Schifano: Vice Presidente Claudia Falletta, Segretaria Josella Mistretta, Tesoriere Alessandra Romano. A conclusione, Champagne e torta augurale hanno fatto da cornice all’evento squisitamente sociale, salutato con entusiasmo e compiacimento da tutte le socie Fidapa ed ospiti presenti.