Manovra Quater. Figuccia (Lega): “Quanto accaduto in aula è paradossale; presto vertice di maggioranza”

“Quanto accaduto in aula durante la discussione della manovra quater è paradossale. Nei prossimi giorni un vertice di maggioranza avrà il compito di ridefinire gli equilibri, alla luce della presa di posizione di alcuni partiti alleati che hanno fatto asse con le opposizioni, prima con il voto segreto, azzoppando diversi articoli, e poi sostenendone l’azione”.

Così Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars, a proposito della discussione sulla manovra a Sala d’Ercole.

“Auspico – ha ribadito – che si torni a un atteggiamento volto a ricostruire un clima di serenità, dopo quello che è stato un vero e proprio Vietnam, e che si pensi con serietà agli interessi della Sicilia”. (Adnkronos)