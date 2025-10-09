Manovra Ars, Di Paola (M5S): “Massacro senza precedenti. Punita l’arroganza politica di Schifani”

“Avevamo consigliato in tutti i modi al governo di ritirare questa disastrosa manovra, ma l’esecutivo se n’era uscito con la proposta indecente di stralciare solo qualche articolo. Bene, l’arroganza di Schifani è stata punita con una raffica di bocciature forse mai viste da queste parti, figlie di una spaccatura ormai insanabile nella maggioranza”.

Lo afferma il deputato M5S e vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola . “Speriamo – ha concluso – che questo serva da lezione al presidente, che impari a fare i conti con l’Ars e, soprattutto, che non è a capo di una monarchia”.