La commissione Antimafia dell’ARS allo Zen di Palermo, Cracolici: “Aiutiamo il quartiere a reagire”

Commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana oggi nel quartiere Zen di Palermo. L’organismo parlamentare, presieduto da Antonello Cracolici, si riunirà, alle 15, nella chiesa San Filippo Neri, in via Fausto Coppi 10. “Sarà una seduta aperta alla cittadinanza e alla quale abbiamo invitato istituzioni e associazioni per aiutare il quartiere a reagire dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno turbato la città. Lo Zen è Palermo, aiutiamo lo Zen a reagire”, ha detto il presidente Cracolici. Un incontro aperto a residenti, volontari, scuole e autorità locali per rispondere alla presenza della mafia e della criminalità.