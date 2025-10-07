Incidente sul lavoro, 61enne ucciso da una trave: lavorava in nero

Lavorava in nero, secondo i primi accertamenti effettuati dai Carabinieri, un uomo di 61 anni morto in un incidente sul lavoro a Trecase, in provincia di Napoli. Inoltre, in base alle indagini, il cantiere, che è stato poi sequestrato, sarebbe stato avviato senza le previste autorizzazioni. Francesco De Simone, un carpentiere di 61 anni, di Torre Annunziata, era impegnato nei lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta quando è stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata, per cause ancora in corso di accertamento, dal primo piano dell’immobile.

Il 61enne è morto sul colpo. Sono subito iniziati gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata mentre la procura ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Ai Carabinieri non risulta nessun rapporto lavorativo contrattuale. (Ansa)