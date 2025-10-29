È stata inaugurata la nuova tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova, 38 chilometri del Lotto 6 della linea Palermo-Catania-Messina, realizzata da Webuild per RFI (Gruppo FS) sotto la guida del commissario di governo Filippo Palazzo. La nuova tratta consente di eliminare tutti i passaggi a livello lungo il percorso, riducendo i rischi per la circolazione e migliorando la viabilità grazie a strade alternative non interferenti con la ferrovia. Sono stati inoltre adeguati i piani regolatori delle stazioni di Catania Bicocca, Motta Sant’Anastasia, Sferro e Catenanuova, in modo da permettere l’innesto del doppio binario. A lavori completati, il raddoppio ferroviario tra Catania e Catenanuova permetterà di aumentare la frequenza dei treni e di ridurre i tempi di percorrenza verso Palermo, con l’obiettivo di raggiungere due ore di viaggio tra le due città entro il 2030. La nuova infrastruttura renderà così più agevoli gli spostamenti interni all’isola e potrà favorire una mobilità più sostenibile, con meno traffico su strada e minori emissioni. L’opera è parte di un piano più ampio che coinvolge in Sicilia otto lotti infrastrutturali: sette lungo la linea Palermo-Catania-Messina e uno sulla Ragusana, la futura autostrada tra Ragusa e Catania. Nel complesso si stimano circa 7.000 posti di lavoro, con oltre 3.000 persone già impiegate nei cantieri e 1.200 imprese della filiera coinvolte. Si tratta di un impatto economico rilevante per il territorio, che beneficia di occupazione specializzata e di investimenti stabili. “Per noi è una giornata fondamentale perché questo è un tassello importante della nuova Catania-Palermo – ha detto l’amministratore delegato di RFI, Aldo Isi -. Tutti i cantieri sono aperti e da qui al 2030 completeremo l’intera infrastruttura, che consentirà di viaggiare in due ore tra le due città. In Sicilia abbiamo oggi diciotto miliardi di lavori in corso: un investimento che garantisce un servizio ferroviario di qualità per la Regione e per il Paese”. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato il ruolo di collaborazione con il governo nazionale: “La Sicilia sta vivendo un momento positivo grazie all’impegno congiunto tra Regione e Stato. Abbiamo stanziato un miliardo e trecento milioni per il Ponte sullo Stretto e continuiamo a sostenere i progetti che rendono l’isola più accessibile e competitiva. Lavoriamo per migliorarla, non per cambiarla”. In collegamento con Catania, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha collegato l’inaugurazione della tratta alla possibilità apertura – per novembre – dei cantieri del Ponte sullo Stretto. “Ecco quello che inaugurate oggi è quello che conto di cominciare come cantiere già dal prossimo mese di novembre, il Ponte sullo Stretto, che non collega solo Messina con Villa San Giovanni, ma collega Palermo, Reggio Calabria, Roma, Milano, Monaco di Baviera, Berlino, Copenaghen, Helsinki, Stoccolma. Un unico che dal Nord Europa arriva alle coste siciliane”. “Nelle prossime ore conto che lo Stato si dimostri Stato” ha aggiunto il ministro della giornata in cui la Corte dei Conti è riunita per l’ultimo esame sulla legittimità della delibera Cipess che riguarda l’infrastruttura”. L’inaugurazione del tratto Bicocca – Catenanuova rientra nel più ampio progetto di potenziamento dell’asse ferroviario regionale, che è parte del corridoio scandinavo-mediterraneo della rete TEN-T, che ha come obiettivo collegamento della Sicilia alle principali direttrici europee.