Il mondo di Harry Potter approda al Centro commerciale Centro Sicilia di Misterbianco con il 1° Harry Potter pop-up store in Italia

Il mondo di Harry Potter approderà ufficialmente al centro commerciale Centro Sicilia di Misterbianco (CT), con l’inaugurazione del primo Harry Potter pop-up store in Italia, realizzato da Funside e da Centro Sicilia, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) Italia, lo store sarà caratterizzato da un ambiente interattivo, pensato per tutti gli appassionati della celebre serie di film.

All’interno del pop-up store sarà presente il personale specializzato di Funside: uno staff preparato e disponibile che accompagnerà i visitatori attraverso lo store, offrendo assistenza, consigli personalizzati e guidandoli negli acquisti, sulla base dei loro gusti e interessi. L’apertura sarà l’11 ottobre, mentre la festa di inaugurazione si terrà giovedì 16 ottobre, dalle 16:00 alle 20:00, con la partecipazione di partner, ospiti, influencer e visitatori, ci avrà, poi, tempo fino all’11 gennaio 2026 per visitarlo.

Durante i tre mesi di apertura, il pubblico potrà scoprire tutte le attività e le installazioni che animeranno l’area, e che daranno ai fan la possibilità di immergersi nel mondo di Harry Potter. Sarà un’opportunità unica ed eclusiva per celebrare il mago più amato di tutti i tempi.

Tra le iniziative speciali in programma, spicca il firmacopie con Serena Riglietti, l’illustratrice delle prime edizioni italiane di Harry Potter, che parteciperà a un incontro con talk, sessioni di firmacopie e la vendita di illustrazioni in tiratura limitata. L’evento si svolgerà in collaborazione con Funside e Pottercast.

Tra i molti appuntamenti previsti, per Halloween l’area si trasformerà in un luogo di festa e magia, ospitando un grande raduno in costume dedicato a tutti i fan di Harry Potter. L’evento, realizzato in collaborazione con Rubie’s, prevederà una sfilata a tema in cui bambini e adulti potranno mostrare i loro travestimenti ispirati agli iconici personaggi dei film di Harry Potter.

Sarà un’occasione speciale per tanti appassionati del mondo magico, che potranno celebrare tutti insieme la notte più sorprendente dell’anno. In vista delle festività natalizie, invece, sarà prevista una festa in costume ispirata al celebre Ballo invernale di Hogwarts, evento altrettanto coinvolgente, che permetterà a tutti i partecipanti di vivere un momento unico di divertimento e condivisione, sempre grazie alla collaborazione con Rubie’s. Tutti i visitatori che si presenteranno in costume agli eventi riceveranno un omaggio esclusivo a tema.

Il pop-up store di Harry Potter offrirà un calendario ricco e variegato di eventi ricorrenti, studiati per coinvolgere e appassionare fan di tutte le età. Tra le attività permanenti in programma vedremo i tavoli da gioco Lego, dove grandi e piccoli potranno cimentarsi nella costruzione degli scenari. Non mancherà un’attività ispirata all’iconica cerimonia del cappello parlante in collaborazione con Spin Master, il cui cappello parlante interattivo assegnerà i partecipanti, in maniera randomica, alle rispettive case di Hogwarts.

Ogni settimana, inoltre, i fan potranno sfidarsi in giochi a quiz, mettendo alla prova la propria conoscenza riguardo i film. Asmodee contribuirà con i propri giochi da tavolo a tema, in un’area dedicata ai laboratori creativi ispirati ad uno dei brand più amati di sempre.

Per chi predilige la lettura, sarà allestito un vero e proprio book club dedicato ai libri di Harry Potter, mentre per chi desidererà dare libero sfogo alla creatività ecco l’Hobby Club che proporrà attività “fai da te” con materiali e prodotti di partner come Ravensburger, Creativamente, MGA-Miniverse e U-Gear, creando così un ambiente dinamico e stimolante che celebra la magia in tutte le sue forme.

A completare l’offerta, saranno presenti numerosi spazi dedicati alle photo opportunity, pensati per far vivere ai visitatori un’esperienza stimolante. Tra le attrazioni non mancherà il celebre Binario 9 ¾, dove sarà possibile posare accanto alla iconica scena del carrello… e partire verso Hogwarts.

Nell’area ci saranno scenografie per gli immancabili selfie, come la spettacolare statua a grandezza naturale di LEGO Harry Potter e l’aula delle lezioni di pozioni con la statua del professor Piton. Infine, per gli amanti del collezionismo e del divertimento, ecco la scatola Funko Pop a grandezza naturale a tema Harry Potter, ambientazione unica per scatti originali e creativi da condividere sui social.

La lista dei brand partner che renderanno possibile questa esperienza unica include LEGO, MinaLima, The Noble Collection, Asmodee, Ravensburger (con CreArt), Rubie’s, Abysse, MGA-Miniverse, Funko, Loungefly, Hasbro e molti altri.

Il progetto segna un importante traguardo in Italia, poiché ospiterà i primo corner in-store ufficiale interamente dedicato al lavoro del celebre duo creativo MinaLima. All’interno di questa area esclusiva, i visitatori potranno trovare non solo le raffinate edizioni illustrate dei libri, ma anche una vasta selezione di gadget unici e prodotti di design ispirati all’universo di Harry Potter. Questa collaborazione offrirà ai fan l’opportunità di scoprire dettagli visivi esclusivi e collezionabili che rendono omaggio all’arte e alla creatività di MinaLima, riconosciuta a livello internazionale per il suo contributo significativo alla serie dei film.

L’Harry Potter pop-up store by Funside sarà un punto di riferimento imperdibile per tutti gli appassionati, a cui offrirà un mix esclusivo di divertimento, cultura pop e momenti magici da vivere insieme.

Informazioni sugli orari di apertura: a partire dal: 11 ottobre 2025 – Orario: 09:30 – 21:00 Centro Sicilia, Misterbianco (CT) – Harry Potter pop-up store by Funside

Funside è la più grande catena italiana specializzata in fumetti, manga, giochi da tavolo, carte collezionabili e cultura pop, con oltre 50 punti vendita su tutto il territorio nazionale e un e-commerce dedicato. Da oltre dieci anni offre agli appassionati un vastissimo catalogo che spazia dai grandi classici dell’editoria alle ultime novità del mondo hobby, includendo gadget, action figure, modellini, Gunpla, statue e Funko Pop!

Con il pop-up store di Harry Potter a Catania – il più grande d’Italia, con oltre 400 m² interamente dedicati al mondo magico – Funside conferma il suo impegno nella creazione di esperienze immersive e coinvolgenti per fan di tutte le età.

Dal momento in cui Harry Potter, undicenne, incontrò Rubeus Hagrid, il Guardiacaccia e Custode delle Chiavi di Hogwarts, le sue avventure hanno lasciato un segno indelebile nella cultura pop. Oggi, a oltre 25 anni di distanza, il fenomeno di Harry Potter continua a prosperare come una delle saghe di intrattenimento di maggior successo e più amate della storia.

I romanzi best-seller di J.K. Rowling dedicati a Harry Potter hanno preso vita in un universo interconnesso e in continua evoluzione, adorato da milioni di fan in tutto il mondo. Otto film campioni d’incassi su Harry Potter e tre epici film di Animali Fantastici portano sullo schermo un’azione mozzafiato; Harry Potter and the Cursed Child incanta il pubblico a teatro; mentre i videogiochi e i giochi per dispositivi mobili all’avanguardia di Portkey Games permettono ai giocatori di vivere il mondo magico come mai prima d’ora. I fan possono esprimere con orgoglio la propria passione attraverso prodotti innovativi, e provare emozioni uniche grazie ad esperienze spettacolari in luoghi iconici – inclusi sei aree tematiche nei parchi Universal Studios in tutto il mondo.

Questo portfolio in continua espansione di contenuti su Harry Potter e Animali Fantastici, di proprietà di Warner Bros. Discovery, comprende esperienze itineranti e eventi innovativi, ognuno pensato per celebrare momenti e luoghi speciali amati dai fan, così come i negozi ufficiali di Platform 9¾ e l’iconico flagship store Harry Potter New York. Maghi, streghe e babbani possono inoltre scoprire nuovi segreti esplorando il dietro le quinte con Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter e Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.

Con una nuova serie TV originale HBO basata sui libri di Harry Potter in arrivo, questo mondo in espansione continua a offrire alla community nuove ed entusiasmanti modalità di interazione. Per i fan di tutto il mondo – e per le generazioni future – l’invito è aperto a tutti: scoprite la magia in prima persona.

Per le ultime novità e approfondimenti su Harry Potter e Animali Fantastici, visita il sito www.harrypotter.com