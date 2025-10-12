Giovane ucciso a Palermo, la madre: “La mia vita è distrutta”

“Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza”. Urla disperata la madre di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso la scorsa notte a Palermo mentre cercava di sedare una rissa scoppiata davanti al locale dei suoi genitori. Attorno alla donna parenti e amici che cercano di consolarla. Tanti i giovani ancora vicini al pub dove si è consumato il delitto che è uno dei luoghi della movida di Palermo. (ANSA).

Gli investigatori stanno visionando le videocamere di video-sorveglianza dei tanti locali della zona in cui è stato ucciso Paolo Taormina, figlio della titolare dello Skruscio, uno dei pub della movida palermitana. L’omicidio, avvenuto davanti a decine di ragazzi, sarebbe stato ripreso.