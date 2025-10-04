Giochi della gentilezza a Villalba

VILLALBA – Anche quest’anno Villalba ha risposto con entusiasmo all’appello della gentilezza, partecipando alla 10ª edizione dei Giochi della Gentilezza, evento nazionale promosso dall’associazione “Cor et Amor” nell’ambito del progetto “Costruiamo Gentilezza”. Obiettivo dell’iniziativa: diffondere tra bambini e ragazzi la cultura della gentilezza attraverso il gioco. Protagonista della giornata, svoltasi lunedì 29 settembre nel cortile del plesso “Garibaldi”, è stato il “dado della gentilezza”, un originale strumento ludico che propone semplici azioni gentili da praticare ogni giorno. Ogni faccia del dado rappresenta un invito concreto a prendersi cura degli altri, trasformando il divertimento in un’esperienza educativa e formativa. Alla presenza di genitori, nonni e autorità locali, ibambini della scuola dell’infanzia hanno messo in scena le “tessere della gentilezza” pescate dal dado e si sono esibiti ne “La canzone della gentilezza”, portando allegria e dolcezza tra il pubblico. A seguire, gli alunni della scuola primaria hanno condiviso pensieri ispirati a tematiche come pace, ambiente e benessere condiviso, regalando ai convenuti frasi gentili e coinvolgendoli nel canto “Magiche parole”. A chiudere la manifestazione, i ragazzi della scuola secondaria di primo gradohanno letto gli“impegni gentili” scritti sulle facce del dado, promettendo di metterli in pratica ogni giorno. Non solo: hanno anche declamato frasi ispirate alla gentilezza, poi inserite nel dado come simbolo delle buone pratiche da custodire e rinnovare. L’iniziativa è stata curata con passione dalla prof.ssa Giusi Immordino, con il supporto dei docenti e della comunità scolastica di Villalba. Un lavoro corale che ha saputo coinvolgere tutte le età e che, proprio nella settimana dedicata alla gentilezza, ha ribadito un messaggio importante: essere gentili è un gesto quotidiano, semplice ma rivoluzionario, capace di rendere migliore ciascuno di noi. A conclusione dell’evento, il dirigente scolastico dell’I.C. Vallelunga–Villalba–Marianopoli, prof.Salvatore Gioacchino Mastrosimone, ha espresso i suoi complimenti ad alunni e insegnanti, sottolineando l’alto valore educativo dell’iniziativa.