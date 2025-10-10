Eccellenza. Il Niscemi cerca l’impresa al “Pontelongo” contro la capolista Messana

E’ una sfida difficile quanto affascinante, quella che domenica attende il Niscemi nel campionato di Eccellenza girone B. I giallo verdi niscemesi, infatti, affrontano in casa la capolista Messana 1966. I peloritani guidano la classifica assieme a Leonzio e Calcio Avola con 10 punti e costituiscono un cliente alquanto scomodo per la facilità con la quale, in queste prime 4 gare di campionato è andato a segno.

Basti pensare che ha segnato 11 gol con una media di quasi 3 gol a partita. Il Niscemi, comunque, al di la di una classifica che, fin qui, la vede con soli due punti in 4 partite, è una squadra in crescita per cui, nonostante la classifica del Messana, non sarebbe certo un risultato inatteso se riuscisse a regalare ai suoi tifosi la prima gioia stagionale al Pontelongo con la prima storica vittoria nel campionato di Eccellenza.

Arbitrerà Niscemi – Messana Edoardo Angilella della sezione di Palermo, con guardalinee Federico Principato e Calogero Milioto di Agrigento. (Foto Asd Niscemi)