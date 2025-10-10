Salute

Domato incendio nell'area esterna dell'Arnas Civico di Palermo all'interno del parcheggio dipendenti

Domato incendio nell’area esterna dell’Arnas Civico di Palermo all’interno del parcheggio dipendenti

Ven, 10/10/2025 - 16:03

L’area esterna dell’ARNAS Civico di Palermo inerente il parcheggio dipendenti ( lato PS) è stata interessata da un incendio intorno alle ore 14:30. L’incendio è scaturito all’interno dell’area di cantiere dell’impianto di trigenerazione durante una fase di lavorazione che ha interessato la torre evaporativa esterna alla struttura principale.

L’incendio è stato immediatamente domato dal Servizio Antincendio di presidio H24 dell’ospedale e successivamente sono sopraggiunti i vigili del fuoco constatando che lo stesso era già stato domato.
Non sono stati riscontrati danni a persone o cose limitrofe.

