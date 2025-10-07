Diagnosi precoce dell’Alzheimer: al Policlinico Giaccone un nuovo test del sangue

Presso l’unità operativa complessa di Medicina di Laboratorio del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, diretta dal Professore Marcello Ciaccio, è disponibile un nuovo esame del sangue per la ricerca di biomarcatori per la diagnosi precoce della Malattia di Alzheimer.

Con un semplice prelievo è possibile individuare in fase molto precoce segnali biologici legati alla malattia. Rispetto ad altre metodiche tradizionali, spesso più invasive e complesse, il test su sangue offre numerosi vantaggi. È poco invasivo e riduce il disagio per i pazienti, consentendo di selezionare solo coloro che richiedono ulteriori approfondimenti diagnostici ed evitando indagini invasive a chi non ne ha realmente bisogno.

In questo modo si ottimizzano i percorsi clinici, si riducono tempi e costi e si garantisce un approccio più mirato e personalizzato, con benefici concreti sia per i pazienti sia per le loro famiglie. Per informazioni sulle modalità di accesso al servizio è possibile rivolgersi alla U.O.C. Medicina di Laboratorio al numero 3501287670.