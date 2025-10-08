Dazn agli utenti pirata: “Pagate 500 euro o ci tuteleremo; 7 giorni di tempo per composizione bonaria”

Una richiesta di 500 euro come “indennizzo forfettario” per una “composizione” dell’accaduto e con l’impegno “a non porre in essere, in futuro, ulteriori comportamenti che ledano i diritti” della società: è la lettera che Dazn, in quanto titolare dei diritti, sta spedendo in queste ore agli utenti pirata che hanno guardato in modo illegale le partite di serie A, serie B e di Coppe europee.

I destinatari hanno sette giorni di tempo per rispondere, in caso contrario la pay tv, in qualità di parte lesa, “si riterrà libera di avviare le iniziative giudiziarie appropriate”. Gli utenti coinvolti erano stati identificati nell’ambito di un’operazione condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, coordinato dalla locale procura.

Le indagini avevano permesso di smantellare un’infrastruttura Iptv che trasmetteva contenuti in violazione della legge sul diritto d’autore (n. 633/41), risalendo agli utilizzatori grazie a un’analisi dettagliata di dati anagrafici, bancari e geografici. L’autorizzazione della procura competente ha consentito la trasmissione dei dati ai titolari dei diritti, che ora dispongono delle informazioni necessarie per poter agire in sede civile e amministrativa.

Dazn – viene spiegato – si sta limitando dunque ad utilizzare i dati esclusivamente per ottenere il legittimo indennizzo per i danni, patrimoniali e non, subiti. Da inizio anno, sono quasi 2.500 gli utenti pirata sanzionati e oltre 3.000 sono quelli attualmente in fase di identificazione. (ANSA).