Coppa Italia. La Sancataldese sfida l’Enna al “Gaeta” per conquistare la qualificazione ai sedicesimi

Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Sono quelli che si disputano mercoledì 8 ottobre allo stadio Gaeta di Enna. Di fronte si troveranno contrapposte da una parte i padroni di casa dell’Enna e dall’altra la Sancataldese di Orazio Pidatella.

I verdemaranto stanno vivendo un buon momento in campionato, e dopo la conquista del pari sul campo dell’Acireale, intende conquistare i sedicesimi di Coppa Italia contro un Enna che, tuttavia, appare altrettanto combattiva e al tempo stesso determinata.

Ecco allora che questo incrocio appare ancora una volta foriero di spettacolo ed emozioni in un match nel quale nessuna delle squadre appare in qualche modo disponibile a perdere. La Sancataldese, che in Coppa Italia ha eliminato la Nissa al primo turno, vuol confermare il trend positivo che la vuole protagonista di belle imprese quando gioca in Coppa.

La gara sarà secca, così come prevede il regolamento della Coppa Italia, per cui non ci sarà alcun match di ritorno ma una sola gara che potrà essere decisa ai calci di rigore qualora il match dovesse chiudersi sul risultato di parità.

La Sancataldese, in ogni caso, punta a qualificarsi; la squadra di Pidatella è apparsa in grande spolvero domenica scorsa ad Acireale e appare in grado di dire la sua su un campo difficile come quello di Enna. Arbitrerà Enna – Sancataldese di Coppa Italia Alessandro Femia di Locri, collaboratori di linea Michele Larosa di Vibo Valentia e Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria. (Foto Sancataldese Calcio Official)