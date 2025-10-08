Coppa Italia. La Sancataldese espugna il “Gaeta”: 0-2 all’Enna con le reti di Taormina e Zouine

La Sancataldese batte l’Enna al “Gaeta” 0-2 e conquista il passaggio al turno successivo di Coppa Italia. Gran bell’impresa dei verdeamaranto di Orazio Pidatella che sono riusciti a battere in trasferta un Enna che pure non è avversario facile.

Esultanza della Sancataldese per la rete dello 0-2

Dopo dieci minuti di gioco, Sancataldese in vantaggio con Taormina. Un gol che ha permesso da subito alla squadra ospite di indirizzare il match su binari decisamente migliori per il suo gioco. L’Enna ha cercato di controbattere, ma la difesa degli ospiti e qualche imprecisione degli avanti ennesi, ha permesso ai verdemaranto di chiudere la prima frazione di gioco sul vantaggio di 0-1.

Nella ripresa l’Enna tenta la via del pari, ma è la Sancataldese a raddoppiare all’81’ con Zouine con una conclusione da fuori che s’è infilata alle spalle del portiere ennese. Uno 0-2 che non cambierà più sino alla fine dell’incontro, sancendo una vittoria importante per il morale di una squadra come la Sancataldese che appare in crescita. E domenica prossima appuntamento al “Valentino Mazzola” per la sfida al Paternò, da vincere per consentire la risalita in classifica alla squadra di Orazio Pidatella. (Foto Sancataldese Calcio Official)