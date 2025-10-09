Caltanissetta. Studenti dell’Istituto “Volta” nella sala operativa della Questura per assistere ad esercitazione in galleria

CALTANISSETTA. Un gruppo di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Caltanissetta questa mattina ha fatto visita alla sala operativa della Questura per assistere alle esercitazioni della protezione civile che si sono svolte all’interno della “galleria Caltanissetta Fornice dx” sulla strada statale 640 “Strada degli Scrittori”.

Con il coordinamento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta – altri gruppi di studenti, di altri Istituti scolastici cittadini, analogamente, erano presenti presso le sale operative delle altre Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS e del 118.

I ragazzi hanno assistiti alla simulazione delle operazioni di soccorso scattate dopo un incidente verificatosi all’interno della galleria, in direzione Palermo, constatando come funziona il complesso sistema della Protezione Civile Nazionale che, coinvolgendo tutte le Istituzioni presenti sul territorio, assicura la presenza di risorse in grado di intervenire in tempi brevi e in modo coordinato in emergenza, ma anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri. L’iniziativa di prossimità si colloca nel quadro degli eventi organizzati in questo territorio provinciale per la “Settimana Nazionale della Protezione Civile”.