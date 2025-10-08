Caltanissetta. Per la Giornata Mondiale della Vista il 9 e 10 ottobre iniziative di prevenzione oculare

CALTANISSETTA. Nell’ambito delle iniziative di prevenzione delle patologie oculari promosse e finanziate dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia ETS (www.iapb.it), in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che si celebra ogni anno il secondo giovedì del mese di ottobre, la Sezione Territoriale di Caltanissetta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS svolgerà le seguenti attività:
– Giovedì 9 Ottobre 2025, distribuzione di opuscoli divulgativi sulla Giornata nei principali luoghi di interesse cittadino, in particolare in via della Regione e in via Rosso di San Secondo;
– Venerdì 10 Ottobre 2025,
alle ore 10.00, conferenza stampa informativa sull’iniziativa, presso l’ambulatorio oculistico della Sezione, sito a Caltanissetta in viale della Regione, n.12, finalizzata a richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione al fine di tutelare il prezioso bene della vista;
dalle ore 10.30 alle ore 13.30, screening oculistici gratuiti effettuati presso il suddetto ambulatorio, previa prenotazione, dal dott. Salvatore Saporito, medico oculista specialista, e dalla dott.ssa Giulia Stallone, ortottista.
Per le prenotazioni e per ulteriori informazioni al riguardo, sarà possibile contattare telefonicamente l’ambulatorio della Sezione al numero 0934 683338.