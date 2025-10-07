Caltanissetta. Partecipazione ed interesse per il convegno “Intelligenza Artificiale: sfide e alleanze” promosso dal Rotary Club

CALTANISSETTA. Grande partecipazione e vivo interesse per il convegno “Intelligenza Artificiale: sfide e alleanze”, promosso dal Rotary Club di Caltanissetta. La sala gremita ha testimoniato il forte coinvolgimento della comunità nissena, accorsa numerosa per discutere di un tema che sta profondamente ridefinendo il presente e il futuro della società. Lunga la lista delle autorità rotariane, rotaractiane e innerine presenti, segno dell’attenzione e della sensibilità del mondo associativo verso le implicazioni etiche, sociali e professionali dell’Intelligenza Artificiale.

Ad aprire i lavori è stata la presidente del Rotary Club di Caltanissetta, Ing. Ivana Guarneri, che ha sottolineato come l’Intelligenza Artificiale rappresenti una tecnologia trasformativa, capace di cambiare radicalmente il modo in cui lavoriamo e ci relazioniamo. “Di fronte a questa rivoluzione – ha affermato – sentiamo il bisogno di riflettere, di capire e di conoscere meglio questa tecnologia, per affrontarla con consapevolezza e responsabilità.”

Il convegno ha ricevuto il patrocinio degli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Commercialisti, Avvocati e Medici, i cui presidenti, nei saluti introduttivi, hanno evidenziato le principali sfide normative, etiche e operative legate all’uso dell’AI nei rispettivi ambiti. I loro interventi hanno offerto spunti concreti e stimolanti, aprendo la strada a un dibattito costruttivo che ha trovato pieno sviluppo nelle relazioni dei docenti universitari invitati.

A moderare i lavori è stato il prof. Alberto Milazzo, che ha coordinato gli interventi dei professori Sebastiano Battiato, Salvatore Sorce e Giuseppe Anastasi. Le loro relazioni, dense di contenuti e arricchite da esempi pratici, hanno affrontato i molteplici aspetti dell’Intelligenza Artificiale — dalle potenzialità applicative alla necessità di una regolamentazione etica — riuscendo a catturare l’attenzione dell’intera platea. Numerosi anche gli interventi dal pubblico e gli approfondimenti nati dal confronto, a conferma dell’interesse diffuso verso un tema che tocca da vicino la vita quotidiana e il mondo delle professioni.

In chiusura, è stato letto il messaggio inviato da Luigi Loggia, assistente del Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Sergio Malizia. Loggia ha portato i saluti del Governatore e ha condiviso una riflessione di grande valore umano e rotariano:

“L’Intelligenza Artificiale mi piace considerarla, rotarianamente, più che una tecnologia, una via d’azione per migliorare la vita umana, per coniugare innovazione e valore umano, e trasformarla in un’opportunità per creare cambiamenti positivi e duraturi per le comunità.”

L’incontro si è concluso in un clima di grande partecipazione e condivisione, con l’impegno comune a promuovere un uso consapevole e umano dell’innovazione, in linea con i valori del Rotary e con le esigenze di una società in continua trasformazione