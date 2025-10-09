Caltanissetta. Nella finale nazionale di Calcio a 5, le ragazze dell’Istituto “Volta” tra le prime dieci classificate

CALTANISSETTA. Si è conclusa con entusiasmo e soddisfazione l’esperienza sportiva delle studentesse dell’Istituto “A. Volta”, protagoniste della finale nazionale di calcio a cinque delle Competizioni Sportive Scolastiche.

La squadra, appartenente alla categoria Allieve e coordinata dalla Prof.ssa Patrizia Terrana docente di Scienze Motorie, ha rappresentato con orgoglio la Sicilia, dopo essersi aggiudicata la vittoria nelle finali regionali dell’anno scolastico 2024/2025. L’istituto, diretto dal Prof. Vito Parisi, è stato così ammesso alla fase nazionale insieme alle altre rappresentative scolastiche di II grado vincitrici a livello regionale.

Le finali nazionali del torneo si sono svolte dal 23 al 27 settembre tra Mantignana e Perugia, e sono state inaugurate da una cerimonia di apertura presso il “Pala Barton Energy” con la sfilata delle delegazioni regionali. Momento particolarmente significativo è stata la “Festa delle Regioni” presso il Centro Sportivo ARCS di Mantignana, durante la quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di socializzare e conoscere la ricchezza culturale e gastronomica delle varie regioni italiane.

Il torneo ha coinvolto 20 istituti scolastici femminili e 20 maschili, in rappresentanza delle 20 regioni italiane. Le 40 squadre sono state suddivise in sei gironi da tre squadre e uno da due, con formula all’italiana e partite di sola andata.

La squadra del “Volta”, accompagnata dalla stessa Prof.ssa Terrana e dal Prof. Leonardi , ha affrontato con determinazione una fase di intensa preparazione atletica, finalizzata alla partecipazione al torneo.

Le finali, dal 5° al 20° posto, si sono disputate su campi in erba sintetica presso il Centro Sportivo ARCS di Mantignana, mentre le finali per il 3° e 4° posto e per il titolo nazionale si sono svolte sul parquet del “Pala Barton Energy” di Perugia.

La rappresentativa siciliana, composta dalle studentesse Costa Sofia, Giaquinta Brenda Chanel, Imera Serena, Rizza Giulia, Samb Awa Diaw, Milazzo Eva, Vassallo Gaia, Messina Desirée, Averna Ileana Barbara, Occhipinti Maria Laura, si è classificata nella fascia 9°–11° posto, concludendo il torneo al 10° posto nella classifica generale.

Un risultato certamente positivo, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche per il comportamento esemplare delle atlete del “Volta”, che hanno rappresentato l’istituto e la Sicilia con correttezza, rispetto e spirito sportivo.

Il Dirigente Scolastico Prof. Vito Parisi ha espresso il proprio vivo apprezzamento a tutte le studentesse-calciatrici, sottolineando come il traguardo raggiunto sia il risultato di un percorso basato su impegno costante, spirito di squadra e valori autentici dello sport scolastico. Ha inoltre rivolto un plauso agli insegnanti di Scienze Motorie, che quotidianamente, con dedizione e passione, promuovono una crescita sana, equilibrata e consapevole degli studenti.

La Prof.ssa Patrizia Terrana, a conclusione dell’esperienza, ha espresso profondo entusiasmo per l’opportunità di aver rappresentato la Sicilia «nel modo più bello: con entusiasmo, grinta, lealtà ed educazione». «Al di là della competizione sportiva – ha dichiarato – ciò che resta davvero è quanto si porta nel cuore: la gioia condivisa fuori dal campo, i legami con i ragazzi delle altre regioni, in particolare con la delegazione siciliana, composta da Caltanissetta (femminile) e Palermo (maschile), uniti dagli stessi ideali».

Un’esperienza formativa di crescita sportiva, personale e relazionale che va ben oltre il risultato sportivo, a conferma del valore educativo dello sport nella scuola.