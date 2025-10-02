Caltanissetta. Luna Park di Pian del Lago prorogato fino a domenica 5 ottobre. Domani 3 ottobre pass gratuiti per minori con difficoltà economiche

L’area ludica sarà fruibile per tutto il weekend. Il Comune di Caltanissetta sta rilasciando biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato e promozione sociale da destinare a ragazzi fino a 14 anni

Il Luna Park allestito in concomitanza delle festività legate a San Michele in zona Pian del Lago, che originariamente prevedeva l’accesso al pubblico fino al 3 ottobre, si protrarrà fino alla notte di domenica 5 ottobre.

Grazie alla stretta collaborazione con la Questura di Caltanissetta, l’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Caltanissetta, retto da Guido Delpopolo, ha stabilito la proroga dell’apertura delle attrazioni ludiche per tutto il weekend in corso.

“Grazie al lavoro di concerto con la Questura di Caltanissetta, che ringrazio pubblicamente, siamo riusciti a superare alcune criticità tecnico-logistiche rispetto agli eventi previsti presso lo Stadio Tomaselli e quindi, come di consueto, l’offerta delle attrazioni del Luna Park di Pian del Lago si concluderà con il primo weekend di ottobre – ha dichiarato l’assessore Guido Delpopolo. Inoltre, insieme alla Direzione Politiche Sociali dell’Ente, offriremo l’opportunità di vivere alcuni momenti di spensieratezza a diversi minori in situazioni di difficoltà”.

Il Comune di Caltanissetta, attraverso associazioni di volontariato e di promozione sociale, garantirà infatti dalle ore 17:30 alle 19:00 di venerdì 3 ottobre una finestra temporale del tutto gratuita per ragazzi fino a 14 anni con minori opportunità economiche, che potranno fruire liberamente di tutti i giochi e attrazioni del Luna Park.

“L’Amministrazione comunale è sensibile alle tematiche sociali e persegue una condizione di equità, in particolare quando si tratta di minori – ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Ermanno Pasqualino. Ci apprestiamo alla conclusione di un periodo di festa, da cui nessuno deve essere escluso. La nostra intenzione è quella di regalare un po’ di svago a tanti ragazzi che meritano quella spensieratezza che dovrebbe essere naturale alla loro età. Grazie alla disponibilità di tutti gli esercenti di spettacoli viaggianti, anche quest’anno molteplici minori potranno beneficiare gratuitamente di un momento di divertimento”.

Per maggiori informazioni, le associazioni possono contattare i seguenti numeri telefonici dei Servizi Sociali del Comune di Caltanissetta:

– 0934-74738

– 0934-74740