Caltanissetta. Liceo “Volta”: fair play e condivisione allo “Sportivo Day” con Tornei di pallavolo, basket e calcio

CALTANISSETTA. Come ogni anno, il Liceo “A. Volta” di Caltanissetta, indirizzo sportivo, ha organizzato il tradizionale Sportivo Day, una giornata all’insegna dell’attività fisica, del fair play e della condivisione. Tutti gli studenti del liceo si sono cimentati in tornei di pallavolo, basket e calcio a 5 ed a 7, dando vita a momenti di sana competizione e divertimento.

I tornei di volley e di basket si sono svolti nelle due palestre e nel campo polivalente dell’istituto, mentre le partite di calcio hanno animato i campetti sportivi di “Giarratano”, trasformati per l’occasione in un vero e proprio villaggio dello sport.

La giornata è stata anche un’importante occasione di inclusione e accoglienza: hanno infatti partecipato attivamente anche i ragazzi che vivono presso la Soc. Coop. Etnos, condividendo con gli studenti momenti di gioco, amicizia e integrazione. Un gesto simbolico, ma concreto, che sottolinea il valore educativo dello sport come linguaggio universale.

Non sono mancate le atlete del liceo reduci dalle finali nazionali di calcioa 5 di Perugia, che hanno disputato un’appassionante partita di calcio a cinque, ricevendo l’applauso di tutti i presenti.

Le attività e i tornei sono stati coordinati dai professori Galiano Emilio, Duminuco Vincenzo, Crucillà Salvatore, Terrana Patrizia, Leonardi Nicola e Pilato Concetta, che con impegno e dedizione hanno garantito la perfetta riuscita dell’evento.

Una giornata di festa, dunque, in cui lo sport è stato ancora una volta protagonista assoluto, unendo studenti, docenti in un clima di entusiasmo e partecipazione.