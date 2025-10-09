Salute

Caltanissetta. Incontro per la Giornata nazionale della Salute Mentale e depuratore di Santa Barbara i prossimi eventi del Comune

Gio, 09/10/2025 - 20:01

CALTANISSETTA. Nella giornata di domani, venerdì 10 Ottobre 2025 alle ore 10.30 nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine si svolgerà un evento provinciale organizzato in occasione della Giornata Nazionale della Salute Mentale. I temi affrontati saranno fragilità, sostegno, inclusione, sensibilizzazione e promozione del benessere psichico. L’evento è stato organizzato dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale Salvatore Cacciola con la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti.

Lunedì, 13 ottobre 2025 alle ore 09.00 al depuratore di Santa Barbara si terrà un importante incontro al quale parteciperanno, tra gli altri, il Direttore Generale di Acque di Caltanissetta S.p.A. Andrea Gallè, il Sindaco di Caltanissetta e Presidente del libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Walter Tesauro e l’assessore alle acque Marcello Mirisola.

