Caltanissetta. “Il viaggio dei 5 colori”: a Villa Amedeo una caccia al tesoro tra gioco e inclusione con l’associazione “Watanka!”

Caltanissetta. Ieri, presso la splendida Villa Amedeo, si è svolta una giornata davvero speciale: una caccia al tesoro dal titolo “Il viaggio dei 5 colori”, un’iniziativa che ha trasformato il parco in un luogo di scoperta, collaborazione e gioia condivisa.

L’evento, promosso dall’associazione di promozione sociale “Watanka!” e patrocinato dal Comune di Caltanissetta, ha rappresentato un momento di grande valore educativo e umano.

Bambini e bambine di diverse culture, lingue e abilità hanno partecipato insieme, uniti dal desiderio di divertirsi e di esplorare. Attraverso prove, indizi e attività creative, i piccoli esploratori hanno imparato che la ricchezza nasce dalle differenze e che solo collaborando si può raggiungere il traguardo finale.

L’iniziativa ha offerto momenti di gioco, risate e amicizia, ma anche di riflessione sull’importanza dell’inclusione e del rispetto reciproco. Ogni colore del viaggio rappresentava un valore: l’accoglienza, la diversità, la collaborazione e la gioia.

La giornata si è conclusa con un grande abbraccio collettivo e l’impegno a continuare a costruire, giorno dopo giorno, una comunità più colorata, unita e accogliente.

“Un sentito ringraziamento va all’Assessore alle politiche sociali e socio-sanitarie Ermanno Pasqualino, sempre presente e attento a sostenere iniziative di questo genere; all’Assessore agli eventi Salvatore Petrantoni e all’Assessore alla tutela dell’ambiente Marcello Mirisola per la loro disponibilità e sensibilità; e non meno importanti alle famiglie e ai bambini che con il loro entusiasmo hanno reso gioiosa questa giornata” dichiarano gli organizzatori.