Caltanissetta. Il sindaco Tesauro si congratula con Giuseppe Maira, nuovo Maestro del Lavoro: “Il suo esempio illumina le nuove generazioni”

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, si congratula con Giuseppe Maira, insignito del titolo di Maestro del Lavoro.

«Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, le più sincere e sentite congratulazioni a Giuseppe Maira, recentemente insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di Maestro del Lavoro.

Un riconoscimento che premia non soltanto una carriera lunga e coerente, ma soprattutto i valori di dedizione, umiltà e senso del dovere che hanno contraddistinto Giuseppe in quasi quarant’anni di attività presso una nota azienda nissena. Il suo percorso rappresenta un esempio concreto di come il lavoro, quando svolto con passione e responsabilità, possa diventare testimonianza di vita e motivo di orgoglio per l’intera comunità.



Caltanissetta è fiera di poter annoverare tra i suoi concittadini un uomo che, con il proprio impegno quotidiano, ha saputo dare lustro non solo all’azienda in cui opera, ma anche alla nostra città, incarnando pienamente il valore e la dignità del lavoro. Il suo esempio costituisce un messaggio di grande valore per i giovani che oggi si affacciano al mondo del lavoro: dimostra che la costanza, la lealtà e la serietà sono le fondamenta su cui costruire un futuro solido, personale e collettivo. A Giuseppe Maira rivolgo, dunque, un ringraziamento sincero e un abbraccio ideale per questo importante traguardo, che rappresenta un onore per lui, per l’azienda e per tutta la comunità nissena.»