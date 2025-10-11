Caltanissetta. Il Rotaract Club dona 100 diari e 100 portacolori ai bambini dell’Associazione “Copiosa Redenzione”

CALTANISSETTA. Un gesto di solidarietà e vicinanza ai più piccoli: il Rotaract Club Caltanissetta ha donato 100 diari e 100 portacolori ai bambini seguiti dall’Associazione Copiosa Redenzione della Chiesa di Sant’Agata al Collegio di Caltanissetta, guidata quest’anno da Fra André, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie del territorio.

L’iniziativa, nata in continuità con il progetto distrettuale “Koinonìa”, ha permesso di finanziare l’acquisto del materiale scolastico grazie all’impegno dei soci del club e alla sensibilità che da sempre contraddistingue il Rotaract.

«Il motto del Rotaract club di Caltanissetta di quest’anno è “Accendi la mente, illumina il mondo” – afferma la presidente Chiara Curcuruto –. Crediamo che l’istruzione sia la prima forma di libertà e di crescita, e con questo piccolo gesto vogliamo contribuire a sostenere il diritto allo studio e a donare un sorriso a chi affronta ogni giorno situazioni di fragilità. È proprio accen

dendo la mente dei più piccoli che possiamo costruire un futuro più luminoso per tutti».

L’iniziativa conferma ancora una volta l’impegno del Rotaract Club Caltanissetta nel promuovere valori di inclusione, educazione e solidarietà, rafforzando il legame con le realtà sociali del territorio e mettendo in pratica i principi rotariani di servizio e condivisione.