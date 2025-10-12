Caltanissetta. I figli di due Sovrintendenti di Polizia hanno prestato giuramento nella Scuola Allievi dei Carabinieri

CALTANISSETTA. Nella scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia del giuramento del 144° corso formativo. Tra gli allievi hanno giurato i neo carabinieri nisseni Daniele e Manuel. Il primo è figlio del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in quiescenza Giuseppe Cardella e il secondo del Sovrintendente Sebastiano Di Francesco, in servizio alla Questura di Caltanissetta.

Entrambi i nostri colleghi hanno avuto il piacere di sistemare gli alamari sulle divise dei propri figli. A Daniele e Manuel, giovani colleghi dell’Arma, vanno i nostri più calorosi e sinceri auguri di buon lavoro per l’impegno istituzionale che li attende al servizio del cittadino