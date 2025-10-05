Caltanissetta. Grand Prix L’Alfiere 2025 di scacchi, Matteo Savarino conquista la vittoria

CALTANISSETTA. Sabato 4 ottobre si è svolto, presso la sede del Black Out Risto-Room, l’8° torneo del “Grand Prix L’Alfiere 2025” di scacchi.

L’evento, aperto a giocatori di ogni età e livello, ha richiamato ben 30 partecipanti pronti a sfidarsi con entusiasmo e spirito sportivo. Tra esordienti, appassionati di lunga data e giocatori esperti, si è respirata un’atmosfera vivace e coinvolgente che ha confermato come il nobil gioco degli scacchi stia vivendo un periodo di grande vitalità nella provincia.

Il torneo, articolato sui classici 7 turni da 10’+3” con sistema svizzero, ha visto prevalere Matteo Savarino con 7 punti su 7, davanti a Christian Chieffalo con 5,5 e Gianluca Vetri, anch’egli a 5,5 punti.

I vincitori di categoria sono stati: U18, Leonardo Lo Conte; U12, Lorenzo Lo Conte; NC, Carmelo Palumbo; Over 60, Santo Orlando; Femminile, Maria Pia Nucera.

Dopo otto appuntamenti, la classifica generale del Grand Prix 2025 vede in testa Matteo Savarino con 196 punti, seguito da Christian Chieffalo (136,5) e Andrea Mirenda (129).

Complessivamente, gli otto tornei del Grand Prix hanno coinvolto ben 96 partecipanti diversi, a testimonianza del crescente entusiasmo per gli scacchi a Caltanissetta. Ogni tappa porta con sé volti nuovi, segno di un movimento in costante espansione e di una comunità sempre più curiosa e appassionata.

Il successo del Grand Prix trova riscontro anche nei pomeriggi del sabato al Dopolavoro Ferroviario, dove l’ASD L’Alfiere anima una vera e propria “palestra di scacchi”. Qui, tra partite amichevoli e momenti di formazione, l’affluenza è in costante aumento e la passione per il gioco si rinnova settimana dopo settimana.

L’appuntamento per la nona e ultima tappa del Grand Prix L’Alfiere 2025 sarà per sabato 8 novembre.