Caltanissetta. “Giornata del Dono Unicef 2025” presso l’asilo nido “Petronilla”

CALTANISSETTA. Anche quest’anno la Cooperativa “Garderie” ha organizzato la Giornata del Dono, all’insegna della solidarietà e della dolcezza. E’ grande la sensibilità del coordinatore pedagogico della “Garderie”, Dott.ssa Simona Giugno. Creare questi eventi, offre spunto di riflessione ai genitori dei bambini sui principi dell’importanza del dono e della condivisione. Il Comitato Unicef di Caltanissetta, nella persona della Presidente Dott.ssa Michela Nicosia ha partecipato con piacere all’evento anche quest’anno presso l’asilo nido “Petronilla”.

“Educare alla gentilezza questi piccoli, renderà il nostro mondo sempre più vivibile” così la Presidente ha ringraziato tutte le famiglie e del personale per le donazioni ricevute in questa giornata. Durante l’incontro sono state acquistate le piante di Ulivo che quest’anno l’UNICEF ha distribuito per la Festa dei Nonni 2025. Sono disponibili all’acquisto le ultime piantine di ulivo. Per info chiamare il 328-6741090.