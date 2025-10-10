Caltanissetta. Folta rappresentanza della Cgil parteciperà a manifestazione del 14 ottobre a Palermo

CALTANISSETTA. Una folta rappresentanza di delegate e delegati sindacali, giovani, pensionati, lavoratori e lavoratrici parteciperà alla manifestazione promossa unitariamente da Cgil, associazioni e movimenti ,martedì 14 ottobre alle 16 a Palermo sotto palazzo d’Orleans per dire no alle spese militari e chiedere che si investa per la soluzione dei principali problemi della Sicilia. Lo ha annunciato in una nota la segretaria generale della Cgil Rosanna Moncada.

“Non possiamo permettere che si investano 280milioni di euro ( con la riprogrammazione del Fesr e dal Fse) sulla difesa piuttosto che sulla sanità , sulle infrastrutture, sulla mobilità e sull’istruzione

La Sicilia non può diventare una piattaforma militare e in Sicilia più che altrove, bisogna investire sulla soluzione dei principali problemi aperti per superare i gap col resto del Paese e dell’Europa.

Abbiamo bisogno di investimenti sulle strade sull’ istruzionie, sulla sanità ; come può questo governo regionale dimostrarsi sempre più sordo e cieco di fronte alle esigenze reali del territorio.

Martedì saremo a Palermo e non ci sottrarremo a nessuna delle iniziative che possano favorire un’economia di pace che per noi resta l’unica che può assicurare sviluppo e benessere per il paese”.