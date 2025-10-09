Caltanissetta. Fenimprese: presentati i nuovi eletti dei comparti

CALTANISSETTA. Nell’ambito delle riunioni elettive, propedeutiche al rinnovo dei Dirigenti e dei comparti che stanno coinvolgendo il sistema FenImprese presso la sede di Fenimprese Caltanissetta sita in via Rosso di San Secondo n. 14 in una sala gremita sono stati eletti : per Fenimprese donne la Dott.ssa Marianna Guttilla; per fenimprese Giovani Evaldo Carrubba e per i professionisti l’Ing. Giuseppe Bonsignore.

Vista l’importanza della riunione, erano presenti, il Presidente Provinciale Michele Giarratano e il direttore Provinciale Arcangelo Rizza. «Con queste nomine – dichiara il Presidente di FenImprese Michele Giarratano – vogliamo dare voce e spazio a due comparti che rappresentano il motore di crescita economico e sociale del territorio.

Marianna Guttilla e’ una ’imprenditrice con visione, competenze e capacità di dialogo con il mondo produttivo locale e nazionale». Evaldo Carubba e’ un imprenditore nel settore assicurativo e dei servizi capace di portare idee innovative per le nuove generazioni di imprenditori.

Giuseppe Bonsignore e’ un professionista ingegnere specialista in sicurezza sul lavoro portera’ un bagaglio di esperienze e di proposte al servizio delle PMI. Sono già in fase di presentazione progetti utili a favorire lo sviluppo del territorio per costruire insieme nuove opportunita’.