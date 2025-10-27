Caltanissetta, esami di abilitazione per Consulente del Lavoro: date e luogo

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, comunica attraverso una nota che gli esami scritti di diritto del lavoro e prevedenza e diritto tributario, per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, si svolgeranno nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2025 al Cefpas di Caltanissetta. I partecipanti durante gli esami potranno fare uso solo dei codici del lavoro tributario senza commenti.