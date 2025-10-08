Caltanissetta. Contributo per il trasporto di studenti pendolari delle scuole secondarie per l’a.s. 2025/26

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha reso note le modalità per l’erogazione di un contributo per le spese sostenute per l’abbonamento al servizio di trasporto pubblico in favore degli alunni pendolari delle scuole secondarie di I e II grado.

Il beneficio, che fa riferimento all’anno scolastico 2025/26, è destinato ai genitori o ai tutor degli studenti delle suddette scuole pubbliche statali o paritarie il cui indirizzo non è presente nel Comune di residenza. “Garantire il diritto allo studio significa anche sostenere concretamente le famiglie – ha dichiarato l’assessore all’istruzione del Comune di Caltanissetta Vincenzo Lo Muto -. Questo contributo per il trasporto scolastico va proprio in questa direzione, offrendo un aiuto a chi è costretto a far frequentare ai propri figli scuole fuori dal Comune per ragioni legate all’offerta formativa. Un ringraziamento agli uffici comunali per l’impegno e l’efficienza dimostrata”.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. I soggetti interessati dovranno presentare l’istanza entro e non oltre il 30 novembre 2025 inviando l’apposito modulo (scaricabile a piè di pagina nel sito web del Comune) al quale sarà necessario aggiungere i seguenti allegati:

· Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;

· Fotocopia del Codice Fiscale del Richiedente;

· Fotocopia del Codice IBAN;

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. Gli aspiranti beneficiari dovranno inoltrare l’istanza tramite apposito modulo (scaricabile a piè di pagina) entro il 30 novembre 2025, allegando obbligatoriamente anche la seguente documentazione:

· Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;

· Fotocopia del Codice Fiscale del Richiedente;

· Fotocopia del Codice IBAN;

· I.S.E.E. in corso di validità;

Successivamente, sarà necessario presentare i tagliandi settimanali o mensili degli abbonamenti presso Ufficio Scuola del Comune di Caltanissetta sito in via De Gasperi n. 27. Per tutte le altre informazioni, è possibile rivolgersi alla Direzione VII – Politiche Sociali e Socio Sanitarie – Scuola ai seguenti recapiti:

Telefono: 0934.74732-74735-74736-74746

E-mail: servizisociali@comune.caltanissetta.it

PEC: direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it.