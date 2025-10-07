Caltanissetta. Colibrì Infiniti Mondi e Officina degli Artisti promuovono la mostra personale di Daniel Jaulmes dal 24 al 30 ottobre

CALTANISSETTA. Colibrì Infiniti mondi da scoprire A.P.S. sostiene e promuove le attività di OFFICINA DEGLI ARTISTI che presenta: Daniel Jaulmes dal 24 al 30 ottobre. L’evento sarà a cura di Manfredi Spagnoli, Alberto Antonio Foresta e Noemi Ballacchino. Si apre così la nuova programmazione, volta ad esplorare e conoscere artisti internazionali, un calendario di mostre con la collaborazione straordinaria curatoriale di Alberto Antonio Foresta.

La prima mostra evento sarà la personale di Daniel Jaulmes, classe 1987, nato a Montbéliard, di nazionalità francese e olandese. Intraprende fin dall’adolescenza un percorso dedicato alla creazione artistica. Dopo un bachelor in illustrazione nei Paesi Bassi, prosegue la sua formazione con un master in pittura alle Belle Arti di Firenze e una successiva abilitazione all’insegnamento delle arti visive nelle scuole francesi al centro della sua ricerca vi è la rappresentazione della figura umana.

I soggetti emergono da immagini digitali raccolte casualmente: sconosciuti intravisti per un istante per strada, scene di vita quotidiana degli altri. Lo sguardo dell’artista li coglie in atteggiamenti parziali, sfuggenti, talvolta ritratti da vicino, in una tensione costante verso il mistero delle identità.

La pittura, con la sua opacità e i suoi effetti materici, si confronta con queste presenze transitorie, l’intimità delle persone rimane inaccessibile, racchiusa nello spazio chiuso del quadro. Daniel continua a testimoniare la forza della pittura narrativa, fuori dagli schemi e dai linguaggi concettuali alla moda, si fa portavoce di una tradizione pittorica di fine ottocento in cui lo sguardo non è mai banale o disattento.

L’artista sarà presente al vernissage venerdì 24 ottobre alle ore 18,30 che si terrà in via Tortorici presso l’Officina degli artisti.

“Ho accolto con immenso senso di responsabilità e riconoscenza l’invito dell’amico Manfredi – dichiara Alberto Antonio Foresta – a partecipare alla curatela della nuova programmazione dello spazio Officina Degli Artisti , un luogo di innovazione, sperimentazione e contemporaneità che merita sempre più spazio e divulgazione. Sono orgoglioso e fiero di aver proposto come primo appuntamento la personale d’arte di Daniel Jaulmes, un’artista francese figlio della tradizione pittorica più pura, impressionista d’avanguardia. Un’occasione di crescita culturale per il nostro territorio che ha come fine la conoscenza di nuovo mondi, nuove narrazioni e ricerche.”