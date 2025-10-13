Caltanissetta. Al Margherita il 30 novembre il maestro Raimondo Capizzi dirigerà “La Cavalleria Rusticana” con la Giovane Orchestra Sicula

CALTANISSETTA. Dopo decenni di silenzio, il Teatro Margherita torna a risuonare con le note immortali della lirica grazie al maestro Raimondo Capizzi che, con passione e visione, riporta l’opera d’autore nel cuore della Sicilia con l’orchestra che da 12 anni opera a Caltanissetta e provincia.
Un evento storico per la città e per tutto il centro Sicilia: finalmente anche qui potremo vivere la magia dell’opera come nelle principali città italiane.
In scena la Cavalleria Rusticana prodotta dalla Giovane Orchestra Sicula e diretta dallo stesso Maestro Capizzi. L’evento si svolgerà il 30 novembre 2025 – ore 19 al Teatro Margherita, Caltanissetta
Biglietti disponibili qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cavalleria-rusticana-1628313833509 oppure presso la Cartoleria Bartolozzi di San Cataldo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura.