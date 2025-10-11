Caltanissetta. A Roma conferito titolo di Accademico all’artista nisseno Francesco Guadagnuolo

CALTANISSETTA. Come si legge nel testo della motivazione, il maestro Francesco Guadagnolo, artista e pittore originario di Caltanissetta è stato insignito a Roma del titolo di Accademico Honorary Fellow:

“Valutata la somma delle opere compiute, Valutata la meritoria attività svolta a sostegno della nostra istituzione e l’impegno profuso per il suo sviluppo, Ottenuta l’approvazione del Senato Accademico, Sentito il parere favorevole della Presidenza si Conferisce il titolo di Accademico Honorary Fellow al M° Francesco Guadagnuolo Per il suo impegno nello sviluppo di conoscenze e competenze, testimoniato nella credibilità e nella coerenza dell’azione, offrendo l’esempio di rispetto dei valori e dei principi di moralità, onestà e senso civile, altissimi principi, che rispecchiano pienamente le finalità statutarie della nostra Istituzione”.

Presso il Vicariato di Roma – Casa Bonus Pastor, nell’ambito del Convegno Nazionale “Don Giuseppe Zilli: Etica, Verità e Ascolto”, promosso dall’Università Popolare Cattolica in occasione del 45° anniversario della scomparsa di Don Giuseppe Zilli è stata esposta l’opera pittorica di Guadagnuolo intitolata: In memoria di Don Giuseppe Zilli attraverso lo sguardo di Francesco Guadagnuolo.

Un collage a tecnica mista su tela che, con essenzialità e intensità evocativa, ne ritrae il volto e il messaggio essenziale di Don Zilli Fondatore e storico Direttore di Famiglia Cristiana. Non un semplice ritratto, ma un invito alla riflessione: in ogni segno convivono parola e preghiera, denuncia e consolazione, silenzio e annuncio. La macchina da scrivere portatile è resa in rilievo e la copertina del settimanale Famiglia Cristiana è presentata come simbolo di memoria collettiva. L’assenza di uno sfondo dettagliato accentua il silenzio che avvolge il ritratto e ne aumenta la forza evocativa. Con questa creazione, Guadagnuolo trasforma la pittura in scrittura e consegna a tutti noi l’eredità di Don Zilli come memoria viva e ancora capace di parlare al presente.

La giornata è proseguita con una serie di interventi di giornalisti, teologi ed educatori che hanno delineato Don Giuseppe Zilli come figura di riferimento del giornalismo cattolico italiano, rivelandone tratti umani e professionali spesso poco noti al grande pubblico.

Il Convegno si è svolto in collaborazione con il Festival della Vita (iniziativa culturale Nazionale legata ai valori della vita), il Centro Culturale San Paolo OdV ETS e l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.