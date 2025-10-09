Brutale aggressione, stacca un orecchio a morsi ad una donna e la violenta: arrestato dalla Polizia

A Sondrio una donna di 44 anni che rincasava dopo il lavoro in un locale pubblico è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale da parte di un giovane straniero che l’ha anche rapinata. L’uomo le ha staccato un orecchio a morsi e le ha provocato profonde lacerazioni sul corpo. La polizia in poche ore è riuscita a rintracciare l’aggressore, un 24enne originario del Mali residente nel Centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina, e lo ha fermato. Per lui le accuse sono di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime.

L’aggressione è avvenuta non lontano dalla stazione ferroviaria intorno alle 23.30 di lunedì: gli agenti della Squadra Volanti, sono intervenuti su segnalazione del 118. La vittima delle sevizie è stata trovata a terra, sanguinante e in stato di semicoscienza. Aveva il volto tumefatto, l’orecchio staccato a morsi, profonde lacerazioni sul corpo e sangue che le colava dagli occhi. Trasportata d’urgenza al Pronto soccorso, è ora nel reparto di Rianimazione ed è stata sottoposta a cure e accertamenti.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare l’aggressore poco distante grazie alla descrizione fornita dal personale sanitario che lo aveva visto allontanarsi. L’uomo è stato trovato in stato confusionale e con gli abiti intrisi di sangue. Nello zaino che portava con sé sono stati trovati i documenti e il bancomat della sua vittima. Il giovane straniero, informata la Procura diretta da Piero Basilone, è stato condotto nel carcere di Sondrio in attesa della convalida del fermo.