Asp Caltanissetta, conferiti 15 nuovi incarichi a medici e professionisti sanitari

L’ASP di Caltanissetta conferisce 15 incarichi libero professionali attingendo agli avvisi aperti indetti per sopperire all’insufficiente numero di medici già reclutati con il precedente avviso pubblico.

Cinque incarichi libero professionali sono stati conferiti ai medici da destinare ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri Aziendali: i Dottori Bua S. F. e Giambrona M. prenderanno servizio a Caltanissetta, Bullaro M. A. Prenderà servizio a Mussomeli, Guttadauro D. e Scupolito G. Prenderanno servizio a Gela.

Sette incarichi libero professionali sono stati conferiti ai medici con specializzazione in Anestesia e Rianimazione da destinare all’Area Sud dell’ASP di Caltanissetta; si tratta dei Dottori Arena M.A., Caruso R., Ioannidou A. T., Bellavia G., Nesci B., Pecoraro C. e Kouskouri A.

Un incarico libero-professionale è stato conferito al Dr. Vitellaro Giuseppe, Medico specializzato in Medicina del Lavoro con iscrizione nell’elenco dei medici competenti del Ministero della Salute, per far fronte alla perdurante carenza aziendale del medico competente al fine dell’accertamento dell’idoneità alla mansione ai sensi del D.Lgs 81/08.

L’ASP conferisce inoltre quattro incarichi a tempo determinato di PdS Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica ai Dottori Costanza M., Giannone I., Suarez J. e Cicala A.

È stato ricostituito il rapporto di lavoro del Dott. Mangione Michele, Medico specializzato in Patologia Clinica che assumerà l’incarico presso la UOC di Patologia Clinica del PO S.Stefano di Mazzarino.

Queste nomine rappresentano un passo fondamentale per garantire la continuità e l’adeguatezza dei servizi sanitari offerti dall’ASP di Caltanissetta sul territorio.