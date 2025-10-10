Aeroporto di Catania. Il bando di gara pronto per novembre

Il processo di vendita dell’aeroporto di Catania entra nel vivo e il bando dovrebbe essere pubblicato entro novembre. E’ quanto apprende Radiocor da fonti vicine al dossier che precisano come l’Enac sta esaminando la bozza del documento che una volta validato darà il via ufficialmente al processo di privatizzazione con la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Da quanto si apprende l’interesse da parte di fondi internazionali è molto alto. A guardare il dossier ci sarebbero soggetti provenienti dal Giappone, dall’Australia e dagli Stati Uniti. Un forte interesse sarebbe stato espresso dai fondi emiratini. Secondo Reuters tra i soggetti interessati ci sarebbe il fondo sovrano di Abu Dhabi (ADQ).