A Gela la consigliera comunale Antonella Di Benedetto aderisce alla Lega

“La nostra squadra cresce in Provincia e non solo! Siamo lieti di annunciare l’ingresso nella nostra squadra di Antonella Di Benedetto , Consigliere Comunale di Gela”. E’ l’annuncio fatto dal Commissario provinciale della Lega Leonardo Burgio e dal consigliere provinciale della Lega Basilio Martino.

“Un grande valore aggiunto per il nostro gruppo – si legge nella nota – grazie alla sua esperienza, alla sua determinazione e al suo impegno costante, siamo certi che contribuirà in modo significativo alla crescita della città di Gela e di tutta la provincia. La Lega in Sicilia continua a fondarsi sul dialogo con i cittadini e con gli amministratori locali che, giorno dopo giorno, scelgono di condividere il nostro progetto con entusiasmo e partecipazione”.

Presso il Comune di Gela, erano presenti oltre a Burgio e Martino, anche Luca Sammartino , Vicepresidente della Regione Siciliana, Matteo Francilia Responsabile Enti Locali Lega Sicilia e Sindaco di Furci Siculo, Antonella Di Benedetto Consigliere Comunale di Gela e Oscar Aiello responsabile provinciale Enti Locali.