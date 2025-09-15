Tre rapine in 3 giorni, arrestato 38enne a Catania

Tre rapine in tre giorni. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 38enne, ritenuto responsabile di tre colpi messi a segno il 10, l’11 e il 12 gennaio scorsi. Nel primo caso, la sera del 10 gennaio scorso, l’uomo sarebbe entrato in azione in un esercizio commerciale a volto scoperto e con la barba incolta. Il giorno successivo, alla stessa ora, la seconda rapina: dopo aver minacciato il dipendente con un taglierino lo aveva costretto ad aprire la cassa, impossessandosi del denaro contante custodito all’interno. La mattina del 12 gennaio il terzo colpo, questa volta in un supermercato. Anche qui, armato di taglierino, avrebbe minacciato un dipendente per farsi consegnare il denaro, ma la reazione di quest’ultimo lo avrebbe messo in fuga. Le indagini, svolte dai Falchi della Squadra mobile, grazie anche alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali colpiti, hanno permesso agli investigatori di risalire al 38enne. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.