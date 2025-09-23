Sparatoria a Riesi, il sindaco Sardella ringrazia i Carabinieri: “Lo Stato è presente, la nostra comunità merita sicurezza”

RIESI (CL) – Dopo gli arresti eseguiti dai Carabinieri in seguito alla sparatoria avvenuta lo scorso 10 settembre a Riesi, interviene il sindaco Salvatore Emiliano Sardella con un messaggio rivolto alla cittadinanza e un ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro svolto.

«A nome mio e dell’intera amministrazione comunale – ha dichiarato il primo cittadino – desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il tempestivo e risolutivo intervento che ha condotto all’arresto dei responsabili del grave fatto di sangue che ha turbato la nostra comunità».

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte nell’agguato armato ai danni di due fratelli riesini, uno dei quali era stato ferito gravemente alla schiena. Fondamentali, secondo quanto emerso, sono stati i rilievi tecnici, le immagini di videosorveglianza e le indagini sul campo, che hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e identificare i presunti responsabili.

«I risultati dell’operazione – ha aggiunto Sardella – dimostrano ancora una volta l’efficacia della sinergia tra le istituzioni e le forze dell’ordine nel contrastare con determinazione ogni forma di violenza e criminalità».

Il sindaco ha poi voluto rassicurare i cittadini di Riesi: «Lo Stato è presente, vigile e attivo nella difesa della legalità e della convivenza civile. Episodi come questo non rappresentano la nostra comunità, che è fatta di persone oneste, laboriose e legate ai valori della pace e del rispetto reciproco».

Sardella ha infine rinnovato la piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale nel continuare a lavorare per garantire sicurezza, legalità e serenità a tutti i cittadini.