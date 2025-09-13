Sorpresi con coltello e manganello in strada, denunciati nel Catanese

I carabinieri della stazione di Biancavilla (Catania) hanno denunciato un 31enne e un 19enne per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il primo, fermato per un controllo mentre attraversava la strada, è stato trovato con un coltello lungo 16 centimetri nascosto nella tasca dei pantaloni. Il 19enne, invece, è stato notato dai militari in via Vittorio Emanuele mentre transitava, a bordo della sua utilitaria, con il volume altissimo dell’autoradio. Dopo avergli intimato l’alt i carabinieri lo hanno identificato e sottoposto a controllo: sotto al sedile dell’auto hanno trovato c’erano un manganello artigianale in legno lungo 50 centimetri. Coltello e manganello sono stati sequestrati e per entrambi è scattata la denuncia.