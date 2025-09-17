Sommatino, entra in funzione l’impianto di depurazione di contrada Canale

Nella giornata di ieri è stato sottoscritto congiuntamente dal Sindaco di Sommatino, dal Presidente dell’ATI di Caltanissetta e dal Direttore Generale di Caltaqua, il verbale di avvio della gestione dell’impianto di depurazione di Sommatino. Si è concluso pertanto l’iter tecnico amministrativo che ha permesso di poter avviare l’impianto di depurazione, opera strategica per la tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato in provincia di Caltanissetta, in linea con i più moderni standard tecnici e ambientali.

L’intervento, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, è stato finanziato dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione – Patto per il Sud.

L’impianto, dotato di tecnologie moderne, è stato adeguato e messo in sicurezza per trattare i reflui di oltre 8.200 abitanti equivalenti. Sono stati realizzati anche interventi di consolidamento del versante collinare accanto al depuratore, riducendo i rischi idrogeologici e migliorando l’inserimento paesaggistico.

Con l’intervento realizzato, verranno opportunamente trattati e depurati i reflui prodotti nel comune di Sommatino con ricadute positive per l’ambiente e per i cittadini di Sommatino. Saranno quindi restituite all’ambiente acque depurate in sicurezza, a vantaggio del lago Gibbesi, corpo idrico recettore. Si tratta del primo stralcio funzionale: in una fase successiva, quando il bacino artificiale della diga Gibbesi entrerà in esercizio, l’impianto sarà ulteriormente potenziato con volumi di accumulo e trattamenti specifici per l’azoto.

Dichiarazioni Presidente ATI Massimiliano Conti: “La firma del verbale di avvio della gestione del depuratore è il risultato del lavoro quotidiano che punta a migliorare le nostre comunità. Piena soddisfazione da parte mia. Un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno collaborato, dalla struttura dell’ATI, al Soggetto Gestore, al Comune di Sommatino, per continuare a migliorare quello che certamente è uno dei beni più importanti come l’ambiente. L’avvio del depuratore di Sommatino, unitamente ai lavori in corso presso i comuni di Delia, Marianopoli, Gela e Niscemi è sicuramente motivo di grande soddisfazione”

Dichiarazioni Sindaco Sommatino Salvatore Letizia: “L’entrata in funzione dell’impianto di depurazione di contrada Canale rappresenta un risultato storico per Sommatino e un segnale concreto di buona amministrazione e visione del futuro. Con questo intervento non solo rispondiamo a una esigenza fondamentale in termini di tutela ambientale e sanitaria, ma dimostriamo che investire in infrastrutture moderne ed efficienti è possibile, anche in realtà come la nostra, troppo spesso dimenticate.

Grazie a una proficua collaborazione istituzionale con l’ATI di Caltanissetta, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e la società Caltaqua, abbiamo portato a compimento un’opera strategica finanziata con fondi FSC – Patto per il Sud, destinando risorse pubbliche a un progetto che migliorerà concretamente la qualità della vita dei cittadini.

Questo impianto non è solo un’opera tecnica, ma un simbolo di svolta, di impegno e di riscatto per la nostra comunità. Continueremo a lavorare con determinazione per attrarre investimenti, promuovere sviluppo sostenibile e garantire ai cittadini servizi moderni e all’altezza delle aspettative.”

Per Caltaqua ha espresso grande soddisfazione il Direttore Generale Ing. Andrea Gallè: “siamo molto contenti e orgogliosi di aver concluso il complesso iter che ci consente oggi di poter avviare questo moderno impianto di depurazione che permetterà di trattare i reflui del Comune di Sommatino con la positiva chiusura del cerchio relativo alla gestione completa del Servizio Idrico Integrato, quindi con un miglioramento del servizio reso ai cittadini di Sommatino. Tutto ciò grazie alla proficua sinergia e collaborazione tra tutti gli Enti e i soggetti coinvolti a vario titolo ai quali va il nostro ringraziamento. La società continuerà a lavorare con il massimo impegno su tutto il territorio provinciale, anche se ritengo opportuno fare oggi un particolare riferimento a quei comuni dove sono in corso, e dove a breve verranno avviati, importantissimi interventi nel settore fognario-depurativo, con ricadute positive per l’ambiente e che contribuiranno certamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini della Provincia di Caltanissetta ”.