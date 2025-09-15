Sommatino. Angela Cocita: “C’è manifestazione di interesse con il Pnrr “Sport e Inclusione Sociale; per la nostra Città occasione unica”

SOMMATINO. È stato pubblicato l’Avviso Pubblico di Invito a Manifestare Interesse – PNRR M5C2 “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Lo ha reso noto Angela Cocita, capogruppo consiliare di minoranza.

I Comuni possono presentare progetti dal 15 settembre al 15 ottobre 2025 per realizzare nuove strutture sportive coperte o locali di servizio a impianti esistenti (spogliatoi, servizi igienici, infermeria, locali sociali, reception). Secondo Cocita: “Per la nostra città, questa è un’occasione concreta e unica per dotarci di nuove infrastrutture come spogliatoi e servizi igienici per lo stadio Peppe Tricoli, Struttura polisportiva coperta (basket/pallavolo/tennis/calcetto).

La consigliera ha chiesto all’amministrazione comunale di attivarsi subito. “Troppe volte in passato si sono perse opportunità importanti per i nostri giovani e per la collettività. Noi, pur dall’opposizione, continueremo a vigilare e a spingere affinché questa occasione non venga sprecata. Perché lo sport è inclusione, crescita e futuro”.