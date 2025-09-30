Title: Soft2Bet: innovazione e sicurezza nel gioco online

Soft2Bet: la piattaforma che unisce affidabilità e innovazione

Con la crescente diffusione del gioco d’azzardo online, diventa sempre più importante che le piattaforme siano sicure, accessibili e sostenibili, sia per i giocatori sia per gli operatori del settore.

Ed è proprio in questo panorama competitivo che Soft2Bet emerge come una realtà affidabile e innovativa. Guidata da Uri Poliavich, che nel 2025 ha ricevuto il prestigioso premio Executive of the Year ai Global Gaming Awards EMEA, Soft2Bet coniuga infatti tecnologia, compliance e un’eccellente esperienza di gioco. E lo fa nel migliore dei modi. Ma cos’è davvero Soft2bet?

Soft2Bet: una storia di successo

Fondata nel 2016, Soft2Bet si impone rapidamente nel comparto dei casinò online, sia per la sua capacità di offrire brand performanti per gli utenti sia per le soluzioni B2B offerte agli operatori.

Ed è proprio grazie a questa sinergia di intenti, che in meno di dieci anni Soft2Bet raggiunge traguardi significativi:

più di 15 marchi internazionali, tra cui Rabona e Betinia

più di 10.000 casinò online disponibili attraverso partnership con i principali provider

19 licenze internazionali, che garantiscono operatività legale e trasparenza

circa 100 dipendenti impiegati nella sede centrale di Malta

Numeri, questi, che non solo confermano la crescita esponenziale di Soft2Bet, ma anche la sua capacità di adattarsi ad ogni tipo di mercato, persino quello italiano, che è uno tra i più regolamentati in Europa.

Caratteristiche della piattaforma Soft2Bet

La piattaforma di Soft2Bet è pensata per offrire un’esperienza di altissimo livello tanto agli utenti quanto agli operatori che ad essa si affidano per il proprio business. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche che rendono questa piattaforma di iGaming una delle più richieste ed apprezzate nel panorama del gioco online.

Giochi e brand

Oltre ai già citati Rabona e Betinia, Soft2Bet gestisce brand molto conosciuti a livello europeo come CampoBet, Zulabet, Nomini e Wazamba. Questi casinò online offrono slot, giochi da tavolo, e scommesse sportive, con interfacce localizzate e promozioni pensate per i mercati di riferimento.

Sicurezza e certificazioni

La società ha ottenuto certificazioni di alto livello, tra cui:

Malta Gaming Authority (MGA)

Swedish Gambling Authority (Spelinspektionen)

Dirección General de Ordenación del Juego (Spagna)

National Gambling Office (Romania)

In Italia, dove il gioco online è regolato dall’ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Soft2Bet opera nel pieno rispetto delle normative sul gioco responsabile e sulla sicurezza dei dati personali. Questo aspetto è particolarmente apprezzato dai giocatori italiani, che possono contare su politiche attive per il gioco responsabile e tutela della privacy.

Accessibilità e supporto

La piattaforma è multilingue, ottimizzata sia per desktop sia per mobile e offre un servizio clienti rapido ed efficiente. Inoltre, gli operatori che scelgono Soft2Bet per il loro business, ricevono soluzioni chiavi in mano, già integrate con numerosi sistemi di pagamento internazionali e locali.

MEGA: quando l’innovazione fa la differenza nel gioco online

Il vero elemento innovativo di Soft2Bet, però, è MEGA, Motivational Engineering Gaming Application, un sistema di gamification avanzato, progettato per aumentare l’engagement dei giocatori e migliorare i risultati degli operatori.

MEGA, infatti, introduce dinamiche di gioco tipiche dei videogame, che in un contesto di casinò e scommesse online, permettono di aumentare il tempo di permanenza dei giocatori sulla piattaforma attraverso obiettivi di lungo termine e ricompense personalizzate.

Grazie a queste funzionalità, il giocatore vive un’esperienza più immersiva e motivante, mentre gli operatori beneficiano di maggior retention e di un incremento dell’ARPU, valore medio per utente. Non a caso, infatti, MEGA è stato insignito del premio Product Launch of the Year, nella stessa edizione del Global Gaming Awards Americas 2025 in cui il fondatore di Soft2Bet ha vinto quello per il CEO dell’anno.

Insomma, in un mercato complesso come quello del gioco online, Soft2Bet si configura come modello di riferimento per affidabilità, innovazione e rispetto delle normative. E ottiene due risultati: i giocatori ottengono intrattenimento sicuro e responsabile, mentre gli operatori possono contare su un partner strategico che offre tecnologia scalabile e soluzioni personalizzate.