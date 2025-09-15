Sicurezza domestica: si punta su porte blindate, smart home e polizze casa

Ed è proprio per questo che la sicurezza domestica si conferma uno degli aspetti più importanti per gli italiani.

Lo dimostrano le scelte concrete adottate per ridurre i rischi legati all’abitazione, che oggigiorno spaziano dai sistemi di protezione ai dispositivi di monitoraggio, fino ad arrivare ai prodotti assicurativi per contenere i danni economici.





Antifurti e porte blindate: il primo livello di protezione



Senza dubbio, la tutela contro i furti è il primo aspetto verso cui si concentra l’attenzione degli italiani quando si tratta di accrescere la sicurezza in casa.

La conferma arriva anche dagli ultimi dati diffusi da ISTAT: il 44% degli intervistati dichiara di temere il furto in abitazione, una percentuale che lo colloca al secondo posto tra i reati più temuti, dietro soltanto a borseggi e scippi (45%).

È una paura che si traduce in comportamenti concreti: oltre sette famiglie su dieci adottano almeno una misura di protezione, e le più diffuse restano la porta blindata, presente nel 58% delle abitazioni, e i sistemi di allarme, installati nel 23,3% dei casi.

Si tratta di dispositivi che, negli ultimi anni, hanno registrato numerose migliorie grazie ai progressi registrati in ambito tecnologico. Le moderne porte blindate, per esempio, si contraddistinguono per materiali compositi e soluzioni ingegneristiche pensate per elevare il livello di resistenza ai tentativi di effrazione: struttura rinforzata, punti di chiusura multipli, cerniere antisfondamento, serrature anti-manipolazione.

Per quanto riguarda gli antifurti, invece, i sistemi attuali operano su più livelli, combinando protezione perimetrale e volumetrica con logiche di attivazione selettiva e notifiche in tempo reale.

L’impiego dell’intelligenza artificiale consente di distinguere in modo più accurato tra movimenti sospetti e condizioni ambientali ordinarie, limitando i falsi allarmi e aumentando l’affidabilità complessiva del sistema.





La smart home al centro delle nuove strategie per la sicurezza domestica



Tra le soluzioni su cui oggi si punta per rendere le abitazioni sicure a 360 gradi c’è anche la smart home.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, nel 2024 il mercato italiano della casa connessa ha raggiunto i 900 milioni di euro, con una crescita dell’11% rispetto all’anno precedente.

A trainare è proprio il segmento legato alla sicurezza, che rappresenta il 28% del mercato e registra un incremento del 28% su base annua. Ma in che modo queste risorse accrescono il livello di tutela delle abitazioni?

Le videocamere di nuova generazione, per esempio, oltre a permettere di tenere sotto controllo la casa, integrano sensori ambientali, riconoscimento di oggetti e notifiche intelligenti. Possono segnalare fumo, variazioni di temperatura o movimenti anomali, fornendo così un presidio utile non solo contro le intrusioni, ma anche in caso di incendi, blackout o emergenze sanitarie.

Le serrature smart consentono di gestire da remoto gli accessi all’abitazione, ma anche di monitorare chi entra e quando, configurare autorizzazioni temporanee o attivare protocolli di sicurezza in caso di accessi non riconosciuti.

Sempre più diffusi sono anche i sistemi di assistenza dedicati ad anziani o disabili, capaci di rilevare cadute, lunghi periodi di inattività o parametri ambientali fuori norma. Questi dispositivi, spesso integrati con piattaforme sanitarie o centri di assistenza, offrono una rete di monitoraggio costante e discreta, aumentando il livello di protezione senza limitare l’autonomia.

Infine, i sensori per la qualità dell’aria e il monitoraggio della salubrità degli ambienti segnalano la presenza di gas, muffe, inquinanti o livelli eccessivi di umidità. Un controllo che riduce l’esposizione prolungata a rischi invisibili, ma con potenziali effetti negativi sulla salute.





Sicurezza domestica: proteggersi con una polizza casa



Sta crescendo sempre di più anche la consapevolezza dell’importanza di proteggersi dagli eventuali imprevisti che possono verificarsi in casa dal punto di vista economico, attraverso la stipula di una polizza casa. Spesso, infatti, i danni provocati in tali situazioni richiedono di sostenere spese che possono arrivare a impattare in modo piuttosto significativo sul budget familiare.

Ma nel dettaglio, quali sono i danni da cui è possibile tutelarsi stipulando questo particolare tipo di polizza? Per avere un’idea più precisa, possiamo guardare alle garanzie dell’assicurazione casa e famiglia messe a disposizione da una compagnia di riferimento come Verti, che si contraddistingue per l’ampio ventaglio di proposte con cui favorire la massima personalizzazione dei prodotti proposti.

In particolare, con la garanzia Danni al fabbricato si ottiene una copertura diretta per tutti gli eventi che possono compromettere l’integrità strutturale della casa: incendi, eventi atmosferici, guasti tecnici. In caso di perdite d’acqua, è possibile integrare anche la Spese di ricerca e riparazione guasti d’acqua, che copre i costi per l’individuazione del danno, gli interventi necessari e il ripristino delle parti murarie coinvolte.

A questa protezione si può affiancare la RC proprietario, che interviene quando l’immobile o chi lo occupa causa danni a terzi, per esempio per infiltrazioni o lavori mal eseguiti. Anche per chi vive in affitto è prevista una garanzia dedicata, la RC affittuario.

Un’altra copertura particolarmente gettonata è la Danni al contenuto, che copre i danni riportati dal patrimonio custodito in casa, come mobili, arredamento, tappeti, quadri, oggetti preziosi, denaro. Per difendersi dai furti, è invece possibile optare per la Furto del contenuto, che copre le perdite subite per l’introduzione illecita nell’abitazione, ma anche in ambienti accessori. Le garanzie accessorie Gioielli e beni di valore e Scippo e Rapina permettono inoltre di includere nella protezione oggetti particolarmente preziosi e danni subiti fuori casa.

Per tutelarsi al meglio in caso di emergenze domestiche – una serratura bloccata, un guasto elettrico, una perdita – si può invece optare per la garanzia Assistenza casa, che permette di usufruire dell’intervento tempestivo di tecnici specializzati, 24 ore su 24.

Sul piano personale, la RC vita privata offre copertura per i danni che si possono provocare involontariamente ad altre persone, anche nel tempo libero. È una garanzia che tutela l’intero nucleo familiare e può essere abbinata all’Assistenza vita privata, utile per esempio in caso di infortunio o emergenza sanitaria, e alla RC animali domestici, che copre le eventuali responsabilità civili per danni a terzi causati dal proprio amico a quattro zampe, sia in casa che all’esterno.

Altre opzioni interessanti sono quelle della Tutela giudiziaria, che garantisce assistenza legale in caso di controversie civili o penali, e della Infortuni domestici e del tempo libero, che prevede un indennizzo in caso di invalidità permanente e il rimborso delle spese mediche sostenute dopo un incidente domestico o extraprofessionale.





Una sicurezza che nasce dalla consapevolezza



Oggigiorno, quindi, si punta a difendere la propria casa adottando un approccio che tenga conto al contempo dei possibili rischi del presente e delle opportunità offerte dall’innovazione.

In questo contesto, la casa diventa un ambiente più controllato, monitorabile e tutelato anche dal punto di vista economico e giuridico. La sicurezza domestica, dunque, evolve insieme alle esigenze abitative, in un processo che richiede scelte informate, aggiornamento costante e una chiara definizione delle proprie priorità.